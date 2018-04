Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim- Mit Skateboard ...

(PF) Pforzheim- Mit Skateboard zugeschlagen

Pforzheim - Mit einem Skateboard hat ein 24-Jähriger am Samstag gegen 16 Uhr zugeschlagen. Zwischen ihm und einem 21-Jährigen entwickelte sich auf der Grünanlage hinter dem Stadttheater ein Streit in dessen Verlauf es zu der gefährlichen Körperverletzung kam, bei der sich das Opfer Verletzungen am Arm zuzog. Zeugen gaben an, dass der 21-Jährige den Angreifer anschließend mit einem Messer bedroht habe. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an.

