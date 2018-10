Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Obduktion ...

(PF) Pforzheim - Obduktion bestätigt Identität des in Pforzheim aufgefundenen Leichnams

Pforzheim, Birkenfeld - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Nach der am Freitagvormittag durchgeführten Obduktion des am Dienstag in einem Pforzheimer Waldstück aufgefundenen Leichnams besteht nunmehr Gewissheit, dass es sich bei der männlichen Leiche um den seit über einem Monat vermissten Simon Paulus aus Birkenfeld handelt. Die Untersuchungen der Heidelberger Rechtsmedizin werden zudem durch das zwischenzeitlich ebenfalls vorliegende Ergebnis der in Auftrag gegebenen DNA-Untersuchung des Landeskriminalamtes bestätigt.

Nach Auffassung der Rechtsmedizin kam Simon Paulus durch Gewalteinwirkung zu Tode. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben über die genaue Todesursache gemacht werden.

Inzwischen kann bestätigt werden, dass bei der Durchsuchung einer dem Getöteten zuzuordnenden Wohnung Anfang September in Herrenberg mehrere Waffen aufgefunden wurden. Hinweise auf illegale Waffenverkäufe durch den Getöteten haben sich bislang nicht bestätigen lassen.

Mit der nunmehr bestätigten Vermutung eines Tötungsdelikts sind in der Sonderkommission weiterhin insgesamt 40 Beamtinnen und Beamte intensiv mit der Aufklärung dieser schweren Straftat beschäftigt.

Regina Schmid , Staatsanwaltschaft Pforzheim

Frank Otruba, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe

