Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Ölverschmutzte ...

(PF) Pforzheim - Ölverschmutzte Fahrbahn führt zu zwei Unfällen

Pforzheim - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts verlor am Samstagabend gegen 19:40 Uhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Stadtbereich Pforzheim größere Mengen Hydrauliköls. Die Ölspur zog sich vom Herrenstriet über die Büchenbronner Straße, Fritz-Ungerer-Straße, Habermehlstraße, Hans-Sachs-Straße, Westliche Karl-Friedrich-Straße bis zur Martin-Luther-Straße. Vor dem Kreuzungsbereich Büchenbronner Straße / Kaiser-Friedrich-Straße bildete sich eine Ölfläche von rund 40 Metern Länge und 2,5 Metern Breite, die sich in Richtung Habermehlstraße fortsetzte. In diesem Bereich stürzten sowohl ein 30 Jahre alter Leichtkraftradfahrer, als auch eine 52-jährige E-Bike-Fahrerin aus Pforzheim. Beide wurden leicht verletzt - der Gesamtschaden blieb mit rund 100 Euro gering. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde eine Spezialfirma hinzugezogen - eine zeitweise Vollsperrung der Büchenbronner Straße war erforderlich. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Verkehrspolizei in Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher der Ölspur geben können, sich telefonisch unter (07231) 186-4100 zu melden.

Jürgen Fabian

Führungs- und Lagezentrum

