Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Pkw übersehen

(PF) Pforzheim - Pkw übersehen

Pforzheim - Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Freitagmittag auf der Eisinger Landstraße. Ein 83-Jähriger wollte kurz vor 13.00 Uhr mit seinem Dacia von der Straße Unterm Wolfsberg die Eisinger Landstraße in Richtung Sommerweg überqueren. Hierbei übersah er einen stadtauswärts fahrenden VW, der von einer 42-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW in einen Graben geschleudert. Die Frau wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

Dieter Werner, Pressestelle

