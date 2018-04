Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Polizei sucht ...

(PF) Pforzheim - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Pforzheim - Am Dienstag kam es gegen 13.50 Uhr in der Kelterstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog der unbekannte Unfallverursacher mit einem braunen Nissan Qashquai von der Wilferdinger Straße in die Kelterstraße ab und missachtete die Vorfahrt des 80-jährigen Fordfahrers, der die Kelterstraße vom Kreisverkehr kommend befuhr. Nach der Kollision flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Kreisverkehr, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am Pkw des 80-Jährigen wird auf 5000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Pforzheim unter 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen.

Tina Elsner, Pressestelle

