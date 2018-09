Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Radfahrer ...

(PF) Pforzheim - Radfahrer beschädigt parkendes Auto und flüchtet

Pforzheim - Am Samstag, gegen 04:30 Uhr, wurde ein in der Pforzheimer Erzkopfstraße abgestellter Mercedes an der linken Vorderseite durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro und flüchtete.

Eine Zeugin teilte im Rahmen der Ermittlungen mit, dass sie einen lauten Knall vernommen hatte. Anschließend konnte sie einen Radfahrer erkennen, welcher an der Unfallörtlichkeit zu Fall kam. Dieser entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung vom Unfallort ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Weiter Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der 07231/186-4100, mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/