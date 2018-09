Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Rauchgasverletzung ...

(PF) Pforzheim - Rauchgasverletzung durch angebranntes Essen auf Herd

Pforzheim - In der Nacht zum Dienstag, um 04 Uhr, ging ein Anruf bezüglich eines Brandalarms in der Pforzheimer Galileistraße bei der Polizei ein. Nach festgestellter Rauchentwicklung vor Ort, wurde die betreffende Wohnungstüre durch die herbeigeeilte Feuerwehr geöffnet. In der verrauchten Wohnung konnte der 63 Jahre alte Wohnungsinhaber angetroffen und durch die mit Atemschutz agierenden Feuerwehrmänner aus der Wohnung geführt werden. Der Mann wurde aufgrund seiner offensichtlich erlittenen Rauchgasvergiftung durch die ebenfalls alarmierten Rettungsdienste vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, war auf dem Herd lediglich Essen angebrannt, zu offenen Flammen kam es nicht.

Frank Otruba, Pressestelle

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/