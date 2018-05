Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Rollerfahrer nach ...

(PF)Pforzheim - Rollerfahrer nach Unfall in Klinik

Pforzheim - Nach der Kollision mit einem Pkw kam am Dienstagmorgen der 28-jährige Fahrer eines Motorrollers unter Einsatz eines Rettungsteams mit Notarzt in eine Klinik.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war der Zweiradfahrer gegen 06.35 Uhr auf der Pforzheimer Hauptstraße unterwegs. Eine 32-jährige Autofahrerin wollte vom rechten Fahrbahnrand anfahren, wo sie zuvor stand und stieß mit ihrer linken Seite mit dem Roller zusammen. Der 28-Jährige stürzte in der Folge, wobei sein Motorroller noch gegen den Reifen eines 3,5-Tonners rutschte. An dem Lkw war anschließend der Reifen platt, so dass daran ein Schaden von etwa 200 Euro zu verzeichnen war. An dem Pkw beträgt der Schaden ungefähr 4.000 Euro, wohingegen jener am Roller geschätzte 500 Euro beträgt.

Ralf Minet, Pressestelle

