Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Rüttelplatte von ...

(PF) Pforzheim - Rüttelplatte von Baustelle entwendet

Pforzheim - Eine bislang unbekannte männliche Person entwendete am Montag, gegen 09:00 Uhr, eine Rüttelplatte von einer Baustelle im Gartenweg in Pforzheim. Der Täter wurde während seines Diebstahls von einer Zeugin auf sein Handeln angesprochen, gewann jedoch im Laufe eines Gespräches mit der Zeugin ihr Vertrauen. Die Frau ging davon aus, dass der Mann berechtigt sei, die Platte an sich zu nehmen. Die Zeugin konnte den Täter wie folgt beschreiben:

- Männliche Person - Etwa 20 - 25 Jahre alt - Schwarze, nach hinten festgemachte Haare - Türkisches Aussehen - Sprach akzentfreies Deutsch

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 07231 1542970, mit dem Polizeiposten Kieselbronn in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/