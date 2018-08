Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Schlägereien mit ...

(PF) Pforzheim - Schlägereien mit mehreren beteiligten Personen

Pforzheim - In einem Internetcafé in der Westlichen-Karl-Friedrich-Straße gerieten am Dienstag, gegen 21:00 Uhr, zunächst drei Personen mit dem Inhaber und zwei weiteren Personen aus dessen Umfeld in Streit. Der Streit verlagerte sich auf die Straße in Richtung Schlössle-Galerie und entwickelte sich zur Schlägerei. Dieser schlossen sich weitere Personen an. Die Polizei musste eingreifen, um die Auseinandersetzung zu beenden. Die Folgen der Schlägerei waren mehrere leicht verletzte Personen sowie eine beschädigte Halskette. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme, wurden die beteiligten Personen vor Ort entlassen.

Etwa gegen 22:10 Uhr wurde eine weitere Schlägerei unter mehreren Personen im Bereich der Leopoldstraße gemeldet. Offenbar stand diese im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um etwa 21:00 Uhr. Vermutlich kamen verschiedene Tatmittel zum Einsatz, darunter auch ein Messer. Mehrere Personen erlitten leichte Verletzungen. Eintreffende Polizeibeamte schritten erneut ein, nahmen beteiligte Personen fest und brachten diese anschließend in Gewahrsam. Spuren wurden gesichert. Die Hintergründe beider Auseinandersetzungen sind bislang noch unklar.

Christina Krenz, Pressestelle

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/