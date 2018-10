Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim- Unfallflüchtiger ...

(PF) Pforzheim- Unfallflüchtiger E-Bike-Fahrer

Pforzheim - Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hat am Samstag gegen 22 Uhr auf der Abnobastraße Fahrerflucht begangen. Er übersah auf Höhe der Brühlstraße einen geparkten VW, streifte diesen am linken hinteren Fahrzeugheck, kam ins Straucheln, riss dabei noch den Außenspiegel eines davor abgestellten Peugeot ab und machte sich zu Fuß davon. Sein Zweirad ließ er am Unfallort zurück. Ein Zeuge versuchte noch den Flüchtigen einzuholen, was misslang. Der Flüchtige hinterließ einen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Sabine Doll, Pressestelle

