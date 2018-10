Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Verkehrsunfall im ...

(PF) Pforzheim - Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Pforzheim - Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Kanzlerstraße in Pforzheim am Montagabend verletzte sich eine Rollerfahrerin leicht. Es entstand Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro.

Die Rollerfahrerin im Alter von 54 Jahren wollte von der Kanzlerstraße in Richtung Eutingen in den Kreisverkehr einfahren. Nach aktuellem Ermittlungsstand übersah sie dabei wohl einen bereits im Kreisverkehr befindlichen Pkw. Dessen 23 Jahre alter Fahrer konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Beim Zusammenstoß stürzte die Rollerfahrerin und zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Schaden am Roller wird auf 500 Euro, der am Pkw auf 1.500 Euro geschätzt.

