Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim- Vorfahrt genommen

(PF) Pforzheim- Vorfahrt genommen

Pforzheim - Ein 55-jähriger Saab-Fahrer war am Dienstag gegen 9 Uhr auf der Ersinger Straße unterwegs und wollte sie an der Kelterstraße überqueren. Gleichzeitig wollte ein 21-jähriger VW-Fahrer von der Ersinger Straße nach links in die Kelterstraße einbiegen. Er übersah den Saab und die beiden Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Sabine Doll, Pressestelle

