Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim- Vorfahrt missachtet

(PF) Pforzheim- Vorfahrt missachtet

Pforzheim - Ein 28-jähriger Daewoo-Fahrer hat am Donnerstag die Vorfahrt missachtet und einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro verursacht. Er wollte um 15.10 Uhr von der Karlsruher Straße nach links in die Mannheimer Straße einbiegen und übersah eine entgegenkommende 76-jährige Ford-Lenkerin. Die Frau wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Sabine Doll, Pressestelle

