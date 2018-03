Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Zeugen und ...

(PF) Pforzheim - Zeugen und Geschädigte nach Unfallflucht mit anschließender Verfolgungsjagd gesucht

Pforzheim - Am frühen Dienstagabend fuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer am Stauende auf der A8 in Richtung Karlsruhe auf einen PKW auf und ergriff anschließend die Flucht. Eine Zivilstreife nahm die Verfolgungsjagd, welche zunächst durch die Stuttgarter Innenstadt führte, auf. Nachdem er zahlreiche Verkehrsteilnehmer und auch Polizeibeamte gefährdet hatte, konnte der Flüchtige schließlich festgenommen werden.

Der Auffahrunfall, bei dem zwei Autos aufeinander geschoben wurden, ereignete sich kurz nach der Anschlussstelle Pforzheim-Ost. Der 30-Jährige verließ an der Anschlussstelle Pforzheim-Nord die A8 in Richtung Pforzheim Stadtmitte. Hier überfuhr er rote Ampeln und gefährdete zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Im Bereich der Deponie Hohberg konnte die Zivilstreife den silberfarbenen Golf mit serbischem Kennzeichen zunächst stellen. Jedoch entschied sich der Fahrer für ein Wendemanöver und fuhr anschließend auf zwei Polizeibeamte los. Die Flucht des VW-Golf-Fahrers endete in der Hohenzollernstraße, wo er und sein Beifahrer durch eine Streife des Polizeireviers Pforzheim-Nord festgenommen werden konnten.

Wie sich anschließend herausstellte, wurde der Beifahrer mit Haftbefehl gesucht. Die Ermittlungen sind noch am Laufen.

Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Personen wurden keine verletzt.

Zeugen und Geschädigte werden dringend gebeten, sich telefonisch unter 07231/1864100 mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim in Verbindung zu setzen.

