Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Zeugenaufruf nach ...

Pforzheim - Zeugenaufruf nach Ubfallflucht

(PF) - Am Donnerstag, den 21.03.2019, zwischen 12.45 Uhr und 13.35 Uhr beschädigte ein bisjetzt unbekannter Verkehrsteilnehmer in Pforzheim in der Jahnstraße, in Höhe des Anwesens 38 einen ordnungsgemäß geparkten weißen PKW der Marke Seat Arona. Anschließend entfertne sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geaprkten PKW wurde die komplette linke Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000.-EUR. Zeugen werden gebeten sich direkt mit dem Verkehrskommisariat Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 / 1864100 in Verbindung zu setzen.

Klaus Ott, PP Karlsruhe, Führungs- und Lagezentrum

