Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Zeugensuche nach ...

(PF) Pforzheim - Zeugensuche nach Auseinandersetzung in der Innenstadt

Pforzheim - In der Innenstadt von Pforzheim kam es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei ist der Geschehenshergang noch völlig unklar. Ein 53-jähriger Mann erschien im Nachgang dieser Auseinandersetzung zur Anzeigeerstattung auf dem Polizeirevier Pforzheim-Nord. Er schilderte, dass er zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr im Bereich der Innenstadt in einen Konflikt mit einer oder mehreren Personen verwickelt war. Zu diesem Zeitpunkt habe er sich erst im Bereich der Bushaltestelle "Am Waisenhausplatz" und im Anschluss am Leopoldplatz aufgehalten. Während dieses Konfliktes sei ihm dann eine weitere, noch unbekannte Person, zur Hilfe geeilt. Aufgrund von der Sprachbarriere ist der genaue Ablauf des Geschehens zum jetzigen Zeitpunkt allerdings unklar. Das zuständige Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet deshalb Zeugen, die entsprechenden Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der 07231 186-3211 zu melden.

Lukas Roth, Pressestelle

