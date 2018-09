Polizeipräsidium Karlsruhe / Philippsburg - Alkoholisiert ...

(KA) Philippsburg - Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Philippsburg - Ein 64-jähriger betrunkener Opel-Fahrer hat am Mittwochnachmittag alleinbeteiligt einen Unfall in der Philippsburger Straße in Huttenheim verursacht. Der Mann kam um 16.40 Uhr vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen auf der Gegenfahrbahn geparkten Sprinter. Von diesem Fahrzeug wurde an anschließend abgewiesen und prallte gegen eine Schuttmulde einer Baustelle. Beim leicht verletzten Fahrer, der einen Fremdschaden von rund 5.000 Euro verursachte, wurde von den aufnehmenden Polizeibeamten eine Atemalkoholkonzentration von 1,4 Promille gemessen. Im Krankenhaus wurden seine Verletzungen versorgt und eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Frank Otruba, Pressestelle

