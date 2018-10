Polizeipräsidium Karlsruhe / Philippsburg - Fahrradfahrerin ...

(KA) Philippsburg - Fahrradfahrerin nach Sturz schwer verletzt / NACHTRAGSMELDUNG -Frau verstorben -(Meldung vom 12.10.2018, 13.13 Uhr)

Philippsburg - Die bei einem durch einen Hund verursachten Verkehrsunfall am 10.10.2018, gegen 14.00 Uhr, auf Gemarkung Philippsburg schwer verletzte 56jährige Radfahrerin, ist am 13.10.2018, um 13.45 Uhr, in einer Klinik verstorben. Die Frau hatte sich bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen zugezogen. Sie hatte keinen Helm getragen.

Berno Hagenbucher, Führungs- und Lagezentrum

