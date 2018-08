Polizeipräsidium Karlsruhe / Pkw-Fahrer tödlich verletzt

(PF) Pkw-Fahrer tödlich verletzt

Pforzheim - Tödliche Verletzungen zog sich am Sonntagnachmittag ein 23 Jahre alter Pkw-Fahrer auf der L 1135 bei Wurmberg zu. Der junge Mann fuhr von Pforzheim in Richtung Wurmberg, kam, aus bislang nicht bekannter Ursache, in Höhe der Autobahnbrücke der AS Pforzheim-Süd nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen den Brückenpfeiler der Autobahnbrücke. Hierbei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Neben der Polizei waren bei dem Verkehrsunfall 27 Kräfte der Feuerwehr Pforzheim, ein Rettungswagen, ein Norarztwagen sowie ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Für die Landung des Hubschraubers musste die Landstraße kurzfristig voll gesperrt werden. Da an dem verunglückten, total beschädigten Fahrzeug Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn nassgereinigt werden. Die Ermittlungen der Verkehrsdirektion Pforzheim zur Unfallursache dauern derzeit noch an.

Ralf Schmidt, Führungs- und Lagezentrum

