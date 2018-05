Polizeipräsidium Karlsruhe / Remchingen - ...

(Enzkreis) Remchingen - Verkehrsunfallflucht, Polizeisucht Zeugen

Remchingen - Am Mittwoch, gegen 11.30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Aldi Einkaufsmarktes in der Raiffeisenstraße eine Verkehrsunfallflucht. Nach Angaben einer namentlich nicht bekannten Zeugin hatte ein Traktor mit Anhänger einen geparkten Kleinwagen der Marke Opel beim Rangieren beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, insbesondere die namentlich nicht bekannte weibliche Hinweisgeberin, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07082/79120 mit dem Polizeirevier in Neuenbürg in Verbindung zu setzen.

Stefan Moos, Führungs- und Lagezentrum

