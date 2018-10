Polizeipräsidium Karlsruhe / Remchingen - ...

(Enzkreis) Remchingen - Unfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Remchingen - Am Samstag gegen 22.20 Uhr befuhr eine 57jährige Fahrerin eines Mercedes die L570 von Remchingen Wilferdingen in Richtung Königsbach. Noch vor der Brücke über die Bahnlinie wurde sie von einem dunklen Pick-Up mit PF-Kennzeichen überholt. Der Pick-Up scherte jedoch zu früh wieder auf die Fahrspur der Mercedesfahrerin ein und kollidierte mit seinem rechten Fahrzeugheck mit der Front des Mercedes. Der Pick-Up setzte seine Fahrt trotz der Kollision fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Mercedes entstand ein Schaden von etwa 1.800 Euro. Zeugen, denen im dortigen Bereich ein schwarzer Pick-Up mit frischen Unfallschäden im Heckbereich aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim unter 07231 / 186-4100 in Verbindung zu setzen.

Michael Flohr, Führungs- und Lagezentrum

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/