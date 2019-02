Polizeipräsidium Karlsruhe / Remchingen - ...

(Enzkreis) Remchingen - Aufgebrachter Autofahrer geht auf Fahrschullehrer los, Zeugensuche

Remchingen - Verletzt wurde am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Wilferdinger Hauptstraße ein Fahrschullehrer, der in seinem Fahrschulauto von einem aufgebrachten Autofahrer angegriffen wurde. Zum Vorfall sucht die Polizei noch Zeugen.

Der 55 Jahre alte spätere geschädigte Fahrschullehrer hupte zuvor in der Königsbacher Straße, als plötzlich ohne zu Blinken direkt vor ihm vom Straßenrand ein Mitsubishi losfuhr. Der Fahrschullehrer folgte mit seinem BMW bis zur Hauptstraße dem Mitsubishi, wo beide an der roten Ampel auf Höhe der dortigen Buchhandlung anhalten mussten. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen stieg der 53 Jahre alte Beifahrer aus dem Mitsubishi aus und begab sich zur Fahrertür des hinter ihm stehenden Fahrschulautos. Hierbei beleidigte er zunächst den alleine im Fahrzeug sitzenden Fahrschullehrer, griff dann mit beiden Händen durch das geöffnete Fenster der Fahrertür und würgte sein Gegenüber. Ein zufällig im Gegenverkehr passierender Traktorfahrer hielt an und konnte den Angreifer kurzfristig vom Auto wegziehen. Im weiteren Verlauf soll der 53-Jährige allerdings erneut durch das geöffnete Fenster gegriffen und dem nach Luft ringenden Mann noch einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Der verletzte 55-Jährige begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung und erstattete Anzeige. Aufgrund des regen Berufsverkehrs ist davon auszugehen, dass der Vorfall auch von mehreren Personen beobachtet werden konnte. Augenzeugen werden gebeten, sich mit dem sachbearbeitenden Polizeiposten Remchingen unter 07232/372580 oder dem Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/7912-0 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/