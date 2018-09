Polizeipräsidium Karlsruhe / Rheinstetten - Motorradfahrer ...

(KA) Rheinstetten - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Rheinstetten - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmittag auf der Herrenalber Straße in Rheinstetten, bei dem ein 55 Jahre alter Motorradfahrer sein Leben verlor.

Wie die ersten Feststellungen der Karlsruher Verkehrspolizei ergeben haben, war der Motorradfahrer gegen 14.30 Uhr auf seiner Kawasaki in Fahrtrichtung Rheinstetten unterwegs und überholte auf der Kreisstraße 3581 eine Fahrzeugkolonne. Dabei prallte er seitlich in einen vor der Kolonne gerade nach links in einen Waldweg abbiegenden VW-Golf einer ebenfalls 55 Jährigen.

Der Motorradfahrer erlitt durch den Zusammenprall tödliche Verletzungen, so dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Die Golf-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen von einem der herbeigeeilten Rettungsteams in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtunfallschaden in Höhe von rund 17.000 Euro. Die Vollsperrung der Kreisstraße zwischen Silberstreifen und Ettlinger Weg bei örtlicher Umleitung wird voraussichtlich noch bis gegen 18 Uhr aufrechterhalten.

Frank Otruba, Pressestelle

