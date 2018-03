Polizeipräsidium Karlsruhe / Rheinstetten - Zweifelhafter ...

(KA) Rheinstetten - Zweifelhafter Streich? Junge mit Scream-Maske richtet Spielzeugpistole auf Bäckereiverkäuferin

Karlsruhe - Die 31-jährige Angestellte einer Bäckerei in Rheinstetten staunte nicht schlecht, als offenbar ein Kind am Donnerstagmittag in den Verkaufsraum marschierte und sich an einer räuberischen Erpressung versuchte. Als der mit einer Scream-Maske bekleidete Junge merkte, dass er von der Fachkraft keine Beute abstauben konnte, verschwand er nach draußen und bedrohte vor dem Bäckereigebäude zwei Passanten. Einer der Passanten konnte ihn "entwaffnen" und die Pistole als Spielzeugwaffe identifizieren. Schließlich flüchtete der etwa 160 cm große Bösewicht.

Der Vorfall ereignete sich um etwa 14.30 Uhr. Als der maskierte Junge die Bäckereiangestellte mit der Forderung nach "Geld" und später nach zumindest "einem Euro" bedrohte, war noch ein Zeuge im Verkaufsraum anwesend. Nachdem der Junge den Raum verlassen hatte, rief die Geschädigte die Polizei. Anschließend ging sie nach draußen und forderte den Jungen auf zurückzukommen. Dieser nahm daraufhin die Maskierung ab und flüchtete - noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten - mit der Straßenbahnlinie 2, die von Forchheim kommend in Richtung Mörsch weiterfuhr.

Ob es sich um einen zweifelhaften Streich oder um eine ernstzunehmende Straftat handelt, wird zurzeit ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst gerne telefonisch, unter 0721/939-5555 entgegen.

Christina Krenz, Pressestelle

