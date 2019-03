Polizeipräsidium Karlsruhe / Rohrdorf - Lkw von Fahrbahn ...

(CW) Rohrdorf - Lkw von Fahrbahn abgekommen, Fahrer lebensgefährlich verletzt

Rohrdorf - Am Montag gegen 15.15 Uhr befuhr ein Lkw Mercedes Actros die L 362 von Rohrdorf in Richtung Ebhausen. Aufgrund eines Reifenplatzers vorne links kam der Lkw ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Nach etwa 50m stürzte der mit Sand beladene Lkw etwa drei Meter tief eine Böschung hinab, prallte gegen einen Baum und blieb seitlich auf der Fahrerseite liegen. Der 57jährige Fahrer des Lkw wurde hierbei im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr in einer aufwändigen Aktion befreit werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand ein Sachschaden von über 60.000 Euro. Zur Bergung des Lkw's musste die Fahrbahn für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Lkw konnte mit einem Spezialkran erst geborgen werden, nachdem die Feuerwehr noch mehrere Bäume an der Böschung gefällt hatte. Derzeit ist die Fahrbahn noch für Reinigungsarbeiten voll gesperrt.

Michael Flohr, Führungs- und Lagezentrum

