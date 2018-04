Polizeipräsidium Karlsruhe / Simmersfeld - Zwei Kräder ...

(CW) Simmersfeld - Zwei Kräder zusammengestoßen, 3 Schwerverletzte

Simmersfeld - Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Motorräder ereignete sich am Sonntag Nachmittag auf der B 294 zw. Enzklösterle und Simmersfeld. Ein aus Richtung Freudenstadt kommender 21jähriger Kradlenker wendete in einem landwirtschaftlichen Weg und fuhr wieder auf die B 294 ein. Dabei übersah er einen ebenfalls aus Richtung Freudenstadt kommenden und in Richtung Pforzheim fahrenden zweiten 56jährigen Motorradfahrer. Die beiden Kräder stießen zusammen. Dabei wurden die beiden Motorradfahrer schwer verletzt. Die auf dem zweiten Motorrad sitzende 56jährige Sozia erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass die Ärzte von Lebensgefahr ausgehen. Beide Personen des zweiten Motorrades wurden je mit einem Rettungshubschrauber in verschiedene Kliniken geflogen. Der Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Zur Bergung der Verletzten und Abtransport mit den Rettungshubschraubern war die B 294 kurzzeitig gesperrt, es bestand eine örtliche Umleitung.

