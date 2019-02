Polizeipräsidium Karlsruhe / Söllingen - Fußgänger ...

(KA)Söllingen - Fußgänger schwerverletzt

Söllingen - Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet sich am Dienstag Nachmittag gegen 16.30 Uhr in Söllingen, OT Kleinsteinbach, auf der Pforzheimer Straße (B 10) in Höhe Haus Nr. 10. Ein 67jähriger Mann hatte dort seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand abgestellt, hielt sich kurz auf dem Gehweg auf und betrat dann unachtsam die Fahrbahn. Dabei wurde er von dem Pkw Fiat Ideo eines in Richtung Pforzheim fahrenden 78jährigen Pkw-Führers erfasst und zu Boden geschleudert. Der Fußgänger erlitt dabei schwere Kopf- und Rückenverletzungen, Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die B 10 musste zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden, es bestand eine örtliche Umleitung. Die Sperrung wurde gegen 16.45 Uhr einspurig in Richtung Karlsruhe und um 18.00 Uhr komplett aufgehoben.

Berno Hagenbucher, Führungs- und Lagezentrum

