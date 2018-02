Polizeipräsidium Karlsruhe / Sternenfels - ...

(Enzkreis) Sternenfels - Rollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

Sternenfels - Schwere Verletzungen zog sich am Dienstag ein 37-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall in Sternenfels zu. Eine 23 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr gegen 16.40 Uhr die Kürnbacher Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte Sternenfels und beabsichtigte nach links in die Silcherstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden und bevorrechtigten Zweiradfahrer, der in Richtung Kürnbach unterwegs war. Der 37-Jährige prallte frontal gegen die Fahrzeugfront des Golfs, wurde anschließend zu Boden geschleudert und zog sich dabei multiple Prellungen zu. Durch einen Rettungswagen wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge wurden in Eigenregie geborgen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro.

Frank Otruba, Pressestelle

