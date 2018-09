Polizeipräsidium Karlsruhe / - Sturmtief ...

(KA/PF/Enzkreis/Calw) - Sturmtief Fabienne und dessen Auswirkungen im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe

KA/PF/Enzkreis/Calw - Vom DWD wurde für den 23.09.2018, 12.00 Uhr bis 24.00 Uhr eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen herausgegeben. Der Wind verstärkte sich merkbar bis hin zu Sturmböen ab 14.30 Uhr und flaute, begleitet von zum Teil heftigen Regenfällen, bis gegen 19.00 Uhr wieder ab. Im Dienstbezirk des PP Karlsruhe wurden in diesem Zeitraum bei der Leitstelle der Polizei ca. 96 Einsätze mit Gefahrenlagen oder Unwetterschäden abgearbeitet. In der Regel handelte es sich um abgebrochene Äste, umgestürzte Bäume und Bauzäune, umgeknickte Verkehrszeichen, beschädigte Dächer oder andere herumfliegende Gegenstände. Auf der BAB 8 im Bereich zwischen Pforzheim West und Karlsbad herrschte in beide Fahrtrichtungen durch den Starkregen Gefahr durch Aquaplaning. An der K 3551 zw. Völkersbach und Burbach riss die Oberleitung, ebenso in KA-Daxlanden, wo eine Oberleitung in einen Garten hing. In Bretten-Gölshausen, Sportplatz, kam es zu Lichtbögen an der dortigen Hochspannungsleitung. In Langenalb, Gartenstraße, prallte ein Gefrierschrank gegen einen fahrenden Pkw. Der Schrank stand zur Schrottabholung am Fahrbahnrand. Auf der K 3517 zw. Odenheim und Kraichtal prallte ein Baum gegen einen fahrenden Pkw mit vier Insassen, diese blieben unverletzt. Die Schwerpunkte der Ereignisse lagen im Landkreis Karlsruhe mit 42 Einsätzen, Pforzheim mit Enzkreis mit 26 und Stadtkreis Karlsruhe mit 22 Einsätzen.

Stefan Moos/Berno Hagenbucher, Führungs- Und Lagezentrum

