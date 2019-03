Polizeipräsidium Karlsruhe / Ubstadt-Weiher - Mehrere ...

(KA)Ubstadt-Weiher - Mehrere Beschuldigte nach Auseinandersetzungen und Sachbeschädigung identifiziert

Ubstadt-Weiher - Mehrere Beschuldigte zweier Gruppen junger Männer konnte das Polizeirevier Bad Schönborn am Sonntagabend identifizieren, die sich im Laufe des Sonntags zunächst in Hambrücken und später in Zeutern Auseinandersetzungen geliefert hatten.

Der Veranstalter einer Faschingsveranstaltung in Zeutern hatte gegen 19.40 Uhr das handgreifliche Aufeinandertreffen der beiden Gruppierungen gemeldet. In der Folge hatten sich die Beteiligten in Richtung des Sportplatzes entfernt. Offenbar kam es unterwegs auch zur Sachbeschädigung eines geparkten Autos.

Schließlich konnte eine Streife des Reviers Bad Schönborn beide deutlich alkoholisierte Lager in der Bachstraße antreffen und kontrollieren. Dabei handelte es sich um insgesamt sieben Personen im Alter zwischen 18 und 33 Jahren. Sie wurden getrennt und machten jeweils widersprüchliche Angaben.

Die weiteren Ermittlungen zu den Tatbeteiligungen und Hintergründen führt nun der Polizeiposten Ubstadt-Weiher.

Ralf Minet, Pressestelle

