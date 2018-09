Polizeipräsidium Karlsruhe / Ubstadt-Weiher - Sattelsilozug ...

(KA) Ubstadt-Weiher - Sattelsilozug mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Ubstadt-Weiher - Am Mittwochmorgen gegen 08.50 Uhr kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei auf einem Parkplatz an der Autobahn 5 bei Ubstadt-Weiher einen mit 25 Tonnen Gefahrgut beladenen Sattelsilozug. Dieser war auf dem Weg von Tschechien nach Bietigheim zur Abladestelle. Im Rahmen einer technischen Unterwegskontrolle wurden durch die Beamten erhebliche technische Mängel an der Sattelzugmaschine und am Sattelauflieger festgestellt. Die Warnleuchte des ABS signalisierte dem Fahrer bereits während der Fahrt eine Fehlfunktion. Die Bremsscheiben der dritten Achse des Aufliegers zeigten ein auffälliges, unvorschriftsmäßiges Tragbild. An einem Bremszylinder war durch eine gebrochene Feder, die sich ihren Weg bereits aus dem Gehäuse gesucht hatte, die Funktion beeinträchtigt. Zusammen mit einer fehlenden Steckverbindung und daher nicht funktionsfähigem ABS-Bremssystem, war die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt. Die Mängel mussten bei der Begutachtung durch einen Sachverständigen als gefährliche Mängel eingestuft werden. Dem 24-jährigen Fahrer des Sattelsilozugs wurde die Weiterfahrt untersagt. Er darf das Fahrzeug erst weiterfahren, wenn die sicherheitsrelevanten Mängel in einer Fachwerkstatt behoben worden sind.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/