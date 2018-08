Polizeipräsidium Karlsruhe / Waghäusel - Einbruch in Schule

(KA)Waghäusel - Einbruch in Schule

Waghäusel-Kirrlach - Unbekannte haben sich zwischen Samstag und Montagfrüh auf unbekannte Art und Weise Zutritt in die in der Lindenallee gelegene Schillerschule in Kirrlach verschafft. Im Erdgeschoss im Verwaltungstrakt wurden die Türen zum Sekretariat, Lehrerzimmer sowie zu der Schulsozialarbeit aufgehebelt beziehungsweise aufgebrochen. Zudem wollten die Einbrecher einen Wertschrank und eine Rauchschutztür im Sekretariat aufhebeln, was ihnen allerdings nicht gelang. Darüber hinaus wurde im Obergeschoss die Tür zum Physikvorbereitungsraum aufgebrochen.

Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang noch nicht zu beziffern. Der angerichtete Sachschaden dürfte hingegen bei mehreren tausend Euro liegen. Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 entgegen.

Ralf Minet, Pressestelle

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/