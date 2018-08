Polizeipräsidium Karlsruhe / Waghäusel - Vandalismus in ...

(KA) Waghäusel - Vandalismus in Kindertagesstätte

Waghäusel - Bislang unbekannte Täter gelangten im Zeitraum zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr, und Freitag, 06:30 Uhr, vermutlich über eine offene Tür in das Innere einer in der Schulstraße befindlichen Kindertagesstätte. Nach aktuellem Stand entnahmen sie Früchte aus der Küche und zertrümmerten diese an einer Wand. Es wurden mehrere Tüten mit Süßigkeiten aufgerissen und auf dem Boden verteilt. Des Weiteren rauchten die Eindringlinge Zigaretten im Inneren des Gebäudes. Dabei wurden Textilien verunreinigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Ob zudem ein Diebstahl gegeben ist, muss noch abgeklärt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 07256/93290, mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

