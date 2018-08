Polizeipräsidium Karlsruhe / Waldbronn, L 564 - Mit ...

(KA) Waldbronn, L 564 - Mit entgegenkommendem Fahrzeug kollidiert - vier Verletzte

Waldbronn - Aus bislang unbekannter Ursache kam am Freitagnachmittag um 15:30 Uhr die Fahrerin eines Kia Picanto in einer leichten Rechtskurve auf der Landesstraße 564 auf dem Weg nach Ettlingen zu weit nach links, woraufhin es in Höhe Etzenrot zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Multivan kam. Beide Fahrzeuge überschlugen sich, wodurch die 29-jährige Unfallverursacherin schwer verletzt wurde. Der 54 Jahre alte Fahrer des Multivan sowie seine beiden neun und zwölf Jahre alten Kinder wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Der verursachte Gesamtschaden beträgt rund 40.000 Euro. Die Albtalstraße mußte für mehr als drei Stunden voll gesperrt werden - eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter (0721) 944840 zu melden.

Jürgen Fabian

Führungs- u. Lagezentrum

