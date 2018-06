Polizeipräsidium Karlsruhe / Waldbronn-Reichenbach - ...

(KA)Waldbronn-Reichenbach - Einbruch in Hotel-Restaurant

Waldbronn-Reichenbach - Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in das Restaurant eines in der Kronenstraße gelegenen Hotels in Reichenbach.

Es wurde das Büro durchwühlt und ein Safe angegangen. Ob daraus etwas abhandenkam, ist noch unklar. Der angerichtete Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 entgegen.

Ralf Minet, Pressestelle

