Polizeipräsidium Karlsruhe / Walzbachtal - Flächenbrand auf ...

(KA) Walzbachtal - Flächenbrand auf Wiesenfläche / Verdacht Brandlegung / Zeugenaufruf

Walzbachtal - Am Sonntagmittag gegen 14.00 Uhr bemerkte ein Zeuge in Walzbachtal-Wössingen ein Brand des trockenen Grases auf einem Wiesengrundstück in Verlängerung des Forstweges. Die angerückte Feuerwehr konnte das Feuer löschen, musste aber aus Sicherheitsgründen einen Baum fällen. Durch das Feuer brannte eine Fläche von ca. 200 x 300 Meter (60.000 Quadratmeter/6 Hektar) ab. Die Schadenshöhe ist unbekannt, dürfte sich aber im überschaubaren Rahmen bewegen. Eine natürliche Ursache für den Brandausbruch konnte nicht gefunden werden, so dass von einer Brandlegung ausgegangen werden muss. Personen, die im Bereich der Brandstelle verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter Tel. 07252- 50460 in Verbindung zu setzen.

Berno Hagenbucher, Führungs- und Lagezentrum

