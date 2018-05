Polizeipräsidium Karlsruhe / Weingarten - ...

(Landkeis Karlsruhe)Weingarten - Brand von mehreren Wohnwägen und eines Karussells

Karlsruhe - Am Sonntag, gegen 14.45 Uhr gerieten aus bis jetzt noch ungeklärter Ursache mehrere auf einem Gelände in der Werner-Siemens-Straße in Weingarten abgestellte Wohnwägen und Wohncontainer in Brand. Außerdem wurde ein Kinderkarussell bei dem Brand zerstört. Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von 60.000 bis 100.000 EUR, verletzt wurde niemand. Durch die starke Rauchentwicklung musste eine naheliegende Bahnstrecke kurzfristig gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei übernommen. Zum Löschen des Brandes waren die Feuerwehren von Weingarten, Walzbachtal und Bruchsal mit 50 Feuerwehrleuten eingesetzt.

Klaus Ott, Führungs- und Lagezentrum

