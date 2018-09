Polizeipräsidium Karlsruhe / Weingarten - Bei Lkw-Panne ...

(KA) Weingarten - Bei Lkw-Panne gelangen 200 Liter Diesel ins Erdreich

Weingarten, A5 - Nach einer Panne einer Sattelzugmaschine mit Oberallgäuer Zulassung am späten Mittwochabend gegen 22.25 Uhr auf der A5 bei Weingarten, trat Dieselkraftstoff in erheblicher Menge aus und verunreinigte das Erdreich.

Die 38-jährige Fahrerin, die selbst die Polizei verständigte, war zuvor mit ihrem Sattelzug auf der A5 in Richtung Bruchsal unterwegs, als Höhe Weingarten einer ihrer Zwillingsreifen hinten rechts platzte. In der Folge zertrümmerte die Lauffläche des beschädigten Reifens einige Fahrzeugteile am Unterboden, darunter der Betriebstank, wodurch rund 200 Liter Diesel ausliefen.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Weingarten und der Berufsfeuerwehr Karlsruhe befand sich ein Verantwortlicher des Umweltamtes Karlsruhe vor Ort, der das weitere Vorgehen gemeinsam mit der Autobahnpolizei Karlsruhe und der Autobahnmeisterei abstimmte. Aufgrund der hohen Menge Kraftstoff, die austrat, wird eine Ausbaggerung des Erdreichs erfolgen. Der Sattelzug musste letztlich abgeschleppt und die betroffenen Fahrbahnstellen durch eine Fachfirma gereinigt werden.

