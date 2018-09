Polizeipräsidium Karlsruhe / Weingarten - Tresor bei ...

(KA) Weingarten - Tresor bei Wohnungseinbruch entwendet

Karlsruhe - Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 10:30 und 21:45 Uhr, in ein Wohnhaus in der Weingartener Bahnhofstraße ein. Vermutlich gelang den Dieben der Einstieg über eine aufgebrochene Balkontüre. Im Inneren der Wohnung hinterließen die Diebe ein Durcheinander, so dass die Bewohner gleich nach ihrer Rückkehr auf den Einbruch aufmerksam wurden. Schließlich stellten sie fest, dass der Tresor leer geräumt wurde. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die genaue Summe des entwendeten Diebesgutes ist bislang noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt gerne telefonisch, unter 0721/967180, entgegen.

Christina Krenz, Pressestelle

