Polizeipräsidium Karlsruhe / Wildberg - Scheune war in ...

(CW) Wildberg - Scheune war in Brand geraten

Calw - Am Freitag, gegen 12:20 Uhr, geriet eine Scheune in der Straße Auf dem Schafwasen in Wildberg in Brand. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Personen wurden keine verletzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung verständigten Nachbarn schnell die Feuerwehr. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr, konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein in der Nähe befindliches Wohnhaus verhindert werden. Zuvor wurde vermeintlich kalte und ausgeglühte Asche aus dem Kaminofen auf einen Haufen Bauschutt in der Scheune geschüttet. Vermutlich befanden sich noch Glutreste in der Asche, welche möglicherweise den Brand auslösten.

Christina Krenz, Pressestelle

