Polizeipräsidium Karlsruhe / Wimsheim - Trafostation ...

(Enzkreis) Wimsheim - Trafostation gerät in Brand

Wimsheim - Am Donnerstag, gegen 15:45 Uhr, ist eine Trafostation auf einem an der Mönsheimer Straße gelegenen Feld in Brand geraten. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Nach aktuellem Stand sollte in unmittelbarer Nähe eine zweite Trafostation seitens eines Stromanbieters in Betrieb genommen werden. Zu diesem Zwecke musste die bereits in Betrieb befindliche Trafostation abgeschaltet werden. Beim Wiedereinschalten kam es zu Komplikationen, welche schließlich den Brand verursachten. Die Mitarbeiter vor Ort führten erste Löschversuche durch und informierten zeitnah die Feuerwehr. Die Feuerwehr rückte aus und führte die Löscharbeiten durch.

In kleinen Bereichen von Wimsheim kam es teilweise zu Stromausfällen. Diese können noch weitere 90 Minuten andauern. Die Feuerwehr ist aktuell noch gemeinsam mit der Brandwache vor Ort, um die Situation im Auge zu behalten.

Christina Krenz, Pressestelle

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/