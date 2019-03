Polizeipräsidium Koblenz / Abschleppwagenfahrer verhindert ...

Abschleppwagenfahrer verhindert Schlimmeres

Koblenz - Am Mittwoch, 20.03.2019, 10.50 Uhr, ereignete sich in der "Mailust" in Koblenz ein kurioser Verkehrsunfall. Der Pkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug nach einem plötzlich auftretenden Defekt auf dem unbefestigten Seitenstreifen abgestellt. Plötzlich machte sich das Fahrzeug selbstständig und rollte die abschüssige Straße hinunter. Der Beifahrerin gelang es noch, das rollende Fahrzeug zu verlassen. Ein entgegenkommender Abschleppwagenfahrer erkannte die prekäre Situation, fuhr frontal auf den Pkw zu und stoppte diesen mit seinem Lkw, bevor der unbemannte Pkw in den Gegenverkehr rollen konnte. Der Pkw wurde an der Frontstoßstange leicht beschädigt. Am Lkw entstand kein Schaden.

OTS: Polizeipräsidium Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117715 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117715.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Telefon: 0261-103-2013, Georg E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.