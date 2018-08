Polizeipräsidium Koblenz / AfD-Mitglied beim CSD mit ...

AfD-Mitglied beim CSD mit Farbbeutel beworfen - Zeugen gesucht

Koblenz - Am 18.08.2018 fand in Koblenz der Christopher-Street-Day (CSD) statt. Bei einer vom Veranstalter des CSD geleiteten Podiumsdiskussion an der Liebfrauenkirche wurde um ca. 16:30 Uhr aus dem Publikum heraus ein Farbbeutel in Richtung Bühne geworfen. Der Farbbeutel traf den AfD-Politiker am Körper. Der Geschädigte wurde dabei nicht verletzt, aber die Kleidung wurde stark verschmutzt. Unter polizeilicher Begleitung verließ der Geschädigte anschließend die Bühne. Der Tatverdächtige entkam unerkannt in der Menge.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion 1 unter der Tel.-Nr. 0261/103-2510 oder per Mail an pikoblenz1@polizei.rlp.de

PP Koblenz, Pressestelle 0261/103-0