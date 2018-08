Polizeipräsidium Koblenz / Andernach: Tätlicher Angriff auf ...

Andernach: Tätlicher Angriff auf Pkw-Fahrer - erneuter Zeugenaufruf

Andernach - Erneut wendet sich die Polizei an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe: Am 22. August 2018 kam es zwischen 6.40 Uhr und 6.50 Uhr auf dem Parkplatz "Fornich", an der B9 zwischen Brohl und Andernach, zu einem tätlichen Angriff auf einen Pkw-Fahrer. Dieser wurde von bisher unbekannten Tätern an seinem Fahrzeug niedergeschlagen. Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden dringend gebeten, sich mit der Kripo in Koblenz unter der Telefonnummer 0261/103-2690 oder unter kdkoblenz@Polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117715 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117715.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Telefon: 0261-103-0 E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.