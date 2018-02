Polizeipräsidium Koblenz / Außenspiegel in Koblenz ...

Außenspiegel in Koblenz fachmännisch ausgebaut und geklaut

Koblenz - Am gestrigen Mittwoch, 07.02.2018, wurden der Koblenzer Polizei zwei Diebstähle von Pkw-Außenspiegeln gemeldet. An beiden Fahrzeugen wurden beide Spiegelgläser fachmännisch ausgebaut und gestohlen. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen Seat Leon, der zwischen Dienstag, 21.00 Uhr und Mittwoch, 17.00 Uhr in der Blücherstraße und um einen BMW, der am Mittwoch zwischen 17.00 und 22.50 Uhr geparkt war. Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1030 entgegen.

