Polizeipräsidium Koblenz / Betrugsmasche per Fax von einer ...

Betrugsmasche per Fax von einer angeblichen Datenschutzauskunft-Zentrale in Oranienburg

Koblenz - Derzeit erhalten bundesweit unterschiedliche Gewerbetreibende und Unternehmen ein Fax von einer angeblichen Datenauskunfts-Zentrale mit Sitz in der Lehnitzstraße 11 in 16515 Oranienburg. In diesem Fax wird der Adressat aufgefordert Angaben zu seinem Unternehmen zu machen. Dem Adressat wird durch die optische Aufmachung getäuscht, dass es ich um ein amtliches Schreiben handele. Des Weiteren wird in dem Fax eine Eilbedürftigkeit vorgespiegelt, welches den Adressat dazu verleiten soll das Kleingedruckte mit dem Hinweis auf einen Vertragsabschluss nicht vollständig wahrzunehmen. Durch Unterzeichnen und Rücksendung dieses Formulars geht der Adressat einen verbindlichen Dreijahresvertrag für jährlich 498 EUR ein. Dieser Vertrag soll ein Basisdatenschutzpaket beinhalten. Vorliegend handelt es sich um einen Versuch aus den Unsicherheiten von Unternehmen und Gewerbetreibende zu ihren neuen datenschutzrechtlichen Verpflichtungen Profit zu schlagen. Ermittlungen zufolge ist diese angebliche Datenschutzauskunft-Zentrale in Oranienburg nicht existent. Es wird geraten nicht auf dieses Fax einzugehen.

