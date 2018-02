Polizeipräsidium Koblenz / Boppard: Einbrecher stehlen Tresor

Boppard: Einbrecher stehlen Tresor

Boppard - Am Morgen des 07.02.2018, gegen 09.15 Uhr, brachen in Boppard mehrere Täter in ein Einfamilienhaus ein. Sie entwendeten dort unter anderem einen Tresor (40 x 40 x 60 cm). Diesen Tresor schoben die Täter, ein Pärchen im Alter von 20 bis 35 Jahren, mit einem blauen Gitterrollwagen/Rollcontainer von der Flogtstraße über die Säuerlingstraße in Richtung REWE-Markt. Dabei war der Tresor offenbar mit einem Teppich abgedeckt worden und darauf/daneben lag wiederum ein gelber Müllsack.

Wer kann weitere Hinweise zu dieser Situation und zu den Tätern geben? In welches Auto wurde der Tresor verladen? Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Koblenz, 0261/1030

