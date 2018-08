Polizeipräsidium Koblenz / Einbruch in der Mehlgasse in Koblenz

Einbruch in der Mehlgasse in Koblenz

Koblenz - In der Nacht zum 18.08.2018 versuchten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Koblenzer Mehlgasse einzubrechen. Diesen gelang es jedoch nicht, die massive historische Holzeingangstür aufzuhebeln. An der Tür entstand ein Schaden von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

