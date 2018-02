Polizeipräsidium Koblenz / Einbruch in Koblenz, Am Leymberg

Einbruch in Koblenz, Am Leymberg

Koblenz - Am Mittwoch, 07.02.2018, versuchten Unbekannte zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Leymberg" einzubrechen. Diese versuchten ein bodentiefes Fenster aufzuhebeln. Da dies misslang, schlugen sie die Fensterscheibe ein. Auch der Versuch dieses Fenster von innen zu öffnen schlug fehl. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

